مصر | نشرة "حوادث الخليج 365": حركة تنقلات الداخلية وفيديو جوهرة الاباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365": حركة تنقلات الداخلية وفيديو جوهرة الاباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

تفاصيل إصابة أسرة كاملة في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمركز البدرشين، وتبين أنه حال إعداد زوجته وجبه طعام، حدث تسرب بالأنبوبة، مما أسفر عن انفجارها، وإصابة مصطفى محمد حبيب 36 سنة، وزوجتيه وطفلته "وعد" 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

انتحار شاب أسفل عجلات مترو محطة أرض المعارض

لقى شاب مصرعه بإلقاء نفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض بالقاهرة.

تعيين اللواء رمزي البسيوني حكمدارًا لمديرية أمن الجيزة

أجري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوي المديريات، وقطاعات الأمن، وتضمنت الحركة تولي اللواء رمزي البسيوني منصب حكمدار الجيزة، خلفا للواء هشام فاروق الذي تولي منصب مدير أمن أسوان، وكان يشغل " البسيوني " منصب مدير قطاع أكتوبر.

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من مديرًا لقطاع القاهرة الجديدة لمدير أمن مطروح.. السيرة الذاتية لـ "اللواء عماد كدواني"

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوى المديريات، وقطاعات الأمن، وشملت الحركة تولى اللواء عماد كدواني مديرًا لأمن مطروح، خلفا للواء رضا العمدة الذي تم تعينه مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار.

الجنرال المبتسم.. السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة الجديد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، تضمنت تولى اللواء أشرف الجندي منصب مدير أمن القاهرة، بعد أن شغل منصب مدير أمن الإسكندرية.

أبرزهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية".. وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات (التفاصيل الكاملة)

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم، حركة تنقلات في صفوف قيادات الوزارة بعدد من الإدارات والمديريات، ويأتي ذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة؛ وذلك بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الخليج 365": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

قال عمر عبد السلام المحامي بالنقض، إن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يمس لكل مواطن، وليس هناك قانون يمنع عدم توثيق لحظات العلاقة الجنسية الشرعية بين زوجين، ولكن هناك قانون يمنع نشر تلك الذكريات الإباحية حسب ما قاله زوج الراقصة "جوهرة"، لأنها تعتبر خدش حياء المواطنين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

صرح مصدر أمني رفيع المستوي بالإدارة العامة لمباحث الأداب، بأنه حتى اللحظة لم يتم القبض علي زوج الراقصة جوهرة لكنه مطلوب، وذلك بعد انتشار فيديو إباحي للراقصة مع زوجها على مواقع التواصل الإجتماعي.

