مصر | مشاجرة بالأسلحة النارية في عزبة النخل وسقوط قتيل

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نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة عزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة، وجار السيطرة عليها وضبط طرفيها.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة عزبة النخل، وسقوط قتيل إثر المشاجرة.

وكلف مدير مباحث العاصمة بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة في التشاجر.