مصر | بسبب انفجار "اسطوانة غاز".. إصابة أسرة كاملة بحروق في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب انفجار "اسطوانة غاز".. إصابة أسرة كاملة بحروق في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت أسرة كاملة بحروق إثر إنفجار، أسطوانة بوتاجاز، داخل منزل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغًا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل، بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، بعد إصابة صاحب المنزل وزوجتيه وابنته، 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

وتم نقلهم إلى مستشفى الحوامدية العام بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.