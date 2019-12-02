شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف مصر والسودان وإثيوبيا، الاثنين، في القاهرة الجولة الثانية من المفاوضات لحل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، وممثل عن البنك الدولى، ومندوب عن الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن 4 جولات تفاوضية تنتهى بالعاصمة الأمريكية واشنطن 15 يناير المقبل.

تأتى هذه الاجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر الجارى، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه، الذي سينعقد في واشنطن منتصف يناير المقبل. وتواصل الدول الثلاث عرض رؤاها فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد، مع تمسك مصر باتفاق المبادئ الموقع بينهم عام 2015، والتأكيد على الالتزام بالبند العاشر المتعلق بضرورة التوافق حول قواعد الملء والتشغيل خاصة خلال فترات الجفاف الممتد.

وقال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق: «إن الجولة الثانية من المفاوضات التي تجرى في القاهرة اليوم توضح أن مصر، قيادة وشعبًا، بدأت مسارًا دوليًا اختلفت معطياته تمامًا عما دار من مفاوضات خلال السنوات الطويلة الماضية المليئة بالنيات الطيبة.. وللأسف من جانبنا نحن فقط، ويجب علينا ألّا نتجاهل احتمال فشل هذا المسار التفاوضى نتيجة التعنت الإثيوبى، وعلينا حينئذ المثابرة والتمسك بالحقوق والثقة في الدولة بأنه سيتم تصعيد الأزمة لمسارات تصاعدية مختلفة للحفاظ على مصر وحقوقها ومُقدراتها».

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وأضاف «علام» أن المفاوضات ستتناول سيناريو مصريًّا لتخزين وتشغيل السد، يقوم على أحدث النماذج العلمية، لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية، ويوازن بين مصالح الدول الثلاث، متابعا: «لكن إثيوبيا تطالب بالتخزين السريع لسد النهضة وسياسة تشغيلية للسد تحقق أعلى عائد للتنمية الإثيوبية بغض النظر عمّا يحدث من خسائر وصعوبات لدولتى المصب، أمّا السودان فيحاول طرح حلول وسط بين وجهتى النظر المصرية والإثيوبية، في تجاهلٍ للعديد من المخاطر التي قد تلحق بالسودان من تبعات سياسات تخزين وتشغيل السد والمخاطر الكبيرة وعلامات الاستفهام حول السلامة الإنشائية لهذا السد، وتأثير ذلك على سلامة الشعب السودانى وبنيته الأساسية».

وأوضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين أهداف التفاوض، فمنها ما هو أهداف سياسية لإثيوبيا للتحكم في النيل الأزرق لكى تصبح القوة المهيمنة في شرق إفريقيا، في حين أن مصر تسعى للوصول لحل يحفظ الأمن المائى ولا يُحْدِث خللًا بميزان القوى في المنطقة، بينما يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أي خلافات في الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة لمخاطر وأضرار قد تكون جسيمة.

وأشار وزير الموارد المائية والرى الأسبق إلى أن موقف المراقبين الدوليين غير معلن وغير معلوم، لكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولى والأعراف الدولية، التي اعتمدت عليها مصر كلية في إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد، واصفًا مفاوضات سد النهضة بـ«المفاوضات الصعبة»، وليس مستبعَدًا حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات ومهاترات متعددة، بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضى العلمى القانونى العقلانى للدخول في مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية واتفاقية «عنتيبى» وغيرها من موضوعات لتشتيت التركيز وإفساد المفاوضات.

ولفت «علام» إلى «أنه إذا استمرت المفاوضات في إطار فنى علمى والتزام بالأجندة وبقواعد القانون الدولى، فالنتيجة ستكون بلا شك في صالح مصر ومُخيِّبة للأهداف الإثيوبية السياسية، وعلى المفاوض المصرى عدم الاستجابة لأى استفزازات، أو الانجرار لأى موضوعات خارج أجندة الاجتماع، والتمسك بالثوابت والمطالب، وعدم الاستجابة لما يسمى (الحلول الوسط) التي لا تستند لأى ثوابت علمية أو فنية».