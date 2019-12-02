شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون يقودون حملات مكبرة لإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عدد من المحافظين الجدد، بينهم محافظا بنى سويف وكفر الشيخ، حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وأشرفوا على تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

في بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى، ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، برئاسة هانى الجويلى، وفى حضور اللواء حمدى فرج، مساعد مدير الأمن للجنوب، العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، الرائد مصطفى أبوطالب، رئيس مباحث مركز ببا، النقيب أحمدة الحسينى، معاون مباحث ببا، النقيب محمد عقيل، وكيل قسم شرطة مرافق بنى سويف، وليد كامل، نائب رئيس الوحدة المحلية، أحمد هاشم رئيس قسم الإشغالات، محمد راشد، رئيس قسم الإعلانات ومشرف المتابعة الميدانية، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وتمكنت الحملة من إزالة ورفع 523 حالة إشغال متنوعة من شوارع: بورسعيد، التحرير، الشباب، والتى شملت 122 سلما مخالفا، و84 لافتة وإعلانات عشوائية بدون ترخيص، 153 بائعا جائلا، و128 تاندة وبروز، 5 حوامل حديدية، 15 بنكا خشبيا ودكة وكشكا معدنيا، و6 عربات يد خشبية وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وفى كفرالشيخ، تابع المحافظ الجديد، اللواء جمال نورالدين، التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تمت إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية سنديون بمركز فوة على مساحة ٢ قيراط، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض، وتمت الإزالة كليا حتى سطح الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدى لمخالفات البناء.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أنها أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمكامير الفحم ومراعاة جميع الاشتراطات والمعايير البيئية، مشيرة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ، برئاسة مجدى خاطر، واصلت حملاتها لإزالة مكامير الفحم وجميع المخالفات، حيث أسفرت الحملة، التي تم تنفيذها مؤخرا، عن تنفيذ قرار إزالة لمكمورتين على مساحة ١٥٠ مترًا بنطاق قرية الركابية.

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وفى الدقهلية، قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى والمتابعة للتحقيق في وجود معدات و22 جرارا مهملة وبدون صيانة بمصنع تدوير القمامة والمدفن الصحى بقلابشو، قائلا: «ده مال سايب حرام عليكم إحنا هنتحاسب أمام ربنا بسبب الحاجات دى».

واستعرض عينات من معدات النظافة الجديدة التي تسعى المحافظة للتعاقد عليها لإدخالها في المنظومة الجديدة.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد إبراهيم، إن التفتيش والمتابعة ذراعه اليمنى في العمل التنفيذى لضبط وتقويم الجهاز الإدارى وكشف الفساد وأوجه القصور بالإدارات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة والمساعدة في وضع الحلول وإصلاح القصور.

وفى القليوبية وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعى لتلبية مطالب المواطنين والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أي عقبات تعترض أعمال التنفيذ.

وفى الإسماعيلية، أكد المحافظ اللواء شريف فهمى بشارة، أن الالتزام والانضباط والمتابعة المستمرة هي مفاتيح النجاح لأى عمل حتى نصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، وأضاف خلال اللقاء الأول مع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة، أن العمل الميدانى والتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم يأتى على رأس أولوليات العمل التتفيذى خلال تلك المرحلة، وأشار إلى أن ملف تطوير التعليم والمنظومة الصحية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها يأتى على رأس أولويات العمل خلال تلك الفترة، إلى جانب تكثيف الاهتمام بالقطاع الريفى والقرى واستكمال مشروعات المرافق الخدمية بمختلف القطاعات.

وفى سياق متصل أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدداً من القرارات الخاصة بنقل وتعيين مجموعة من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات؛ لتسكين وشغل بعض المواقع الشاغرة بها، في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء مدن.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أمس، إن القرارات تهدف إلى دفع منظومة العمل المحلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الوزارة تبحث دائمًا عن العناصر المتميزة في المحليات لدفعها إلى مواقع المسؤولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ بضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى كل المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.