باستثمارات 15 مليون جنيه.. «عرب سيكيوريتي جروب» تعلن افتتاح 8 فروع جديدة

تشارك شركة عرب «سكيوريتي» جروب المتخصصة في مجال الحلول والأنظمة الأمنية في معرض الدفاع والأمن والسلامة العامة DSS والذي يعقد بالتوازي مع Cairo ICT للعام الخامس على التوالي.

وقال المهندس باسم بهاء، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة ستعلن عن الفروع الجديدة التي قامت بالاستثمار بها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، موضحا أن استثمارات الشركة في هذه الفروع تتراوح بين 10 و15 مليون جنيه مصرى كاستثمارات مباشرة، وتعتبر هذه الفروع مرآة حقيقية لسوق الأنظمة الأمنية في مصر، والذى شهد انتعاشا لمبيعاته خلال السنوات القليلة الماضية في ظل المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة المصرية، علاوة على زيادة الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكذلك الأفراد بالاعتماد على كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية.

وأوضح أن شركته تضم أكثر من 300 موظف في مصر والكويت، وتشمل على عدة أقسام منها المبيعات والمشروعات والدعم الفنى وخدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع.

وبيّن أن الشركة لديها مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة والخاصة بالتجمعات السكنية والمدن الذكية والمنشآت الفندقية والسياحية، سيتم الإعلان عنها في جناح الشركة ومنها أجهزة الإنتركم والتحكم في الدخول والخروج والأقفال الذكية والإنذار، والتى تحتاج إلى توفير أقصى مستويات الأمان للسكان ولرواد هذه الأماكن، بما يساعد في عمليات منع حدوث الجرائم وسرعة اكتشاف مرتكبيها، وتستهدف الشركة تحديث المنظومة الأمنية في مصر ومحاربة الإرهاب من خلال رصد الجريمة قبل وقوعها وذلك بالاعتماد على أفضل الوسائل والطرق التكنولوجية في أنظمة الحماية والأمن.

