شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادًا داخل معرض Cairo ICT على روح الراحل الدكتور طارق كامل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «Cairo ICT 2019»، أمس، بالوقوف دقيقة حدادًا على وزير الاتصالات السابق، الدكتور طارق كامل، الذي تولى حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفًا للدكتور أحمد نظيف، أول وزير اتصالات لمصر حتى عام 2011.
من جانبه، أشاد الإعلامى أسامة كمال، الرئيس التنفيذى لشركة تريد فيرز، المنظمة للمعرض، بالدور الذي قدمه الوزير الراحل، الدكتور طارق كامل، في صناعة الاتصالات المصرية والعالمية، وذلك بحضور رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملين في مصر، بجانب كوكبة من الخبراء والإعلاميين.
وانطلقت الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «The Digital Experience».
ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة، كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات، على مدار أكثر من 20 عامًا، منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظى Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمى في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتضم النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، منها المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل «Trans MEA 2018»، والدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «PAFIX»، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر «الأمن والسلامة الدولى DSS -»، والدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli- Cities، وملتقى الابتكار Innovation Arena، الذي يُقام في نسخته الرابعة، والدورة الثانية من «قمة الحكومات للتحول الرقمى Dot- Gov MEA».
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