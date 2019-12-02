شكرا لقرائتكم خبر عن RBH الكندية تستعرض حلول الأنظمة الأمنية الذكية عبر برامج موثوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك شركة RBH الكندية المتخصصة في الحلول والأنظمة الأمنية الذكية لثانى مرة على التوالى في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019، وتعرض أحدث ما توصلت إليه من نظم وحلول أمنية ذكية.

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وتحظى RBH الكندية بتواجد قوى حول العالم وفى منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، حيث تدير عدة مراكز للمبيعات والتوزيع والدعم في المنطقة، وتعتبر الشركة أن تواجدها في الحدث الأهم بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، فرصة ممتازة لعرض تقنياتها المستحدثة، والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المصرية والعربية والإفريقية، وتركز على عرض مجموعة واسعة من برمجياتها الأمنية وحلول الأعمال المصممة لتلبية احتياجات العملاء عبر برامج موثوقة لأجهزة الكمبيوتر المختلفة ومن خلال الويب.

وفضلا عن البرمجيات، ستعرض الشركة معدات وأجهزة حديثة كوحدات التحكم التي صنعت للعمل في أقسى الظروف والبيئات وأعداد وسعات استيعابية عالية، ومجموعة متنوعة من التطبيقات التي تستخدم بروتوكولات كثيرة تتيح مجموعة كبيرة من التكامل مع الأنظمة الأخرى، وكذلك الدوائر التليفزيونية المغلقة ونظم إنذار الحريق وأنظمة إنذار الاقتحام.

وتشارك RBH الكندية في المعرض للمرة الثانية بعد أن تأكدت في مشاركتها الأولى من كون المعرض جديرا بالثقة ومفيدا لترويج منتجاتها والتعرف على الشركاء والعملاء خلال فعالياته المتعددة.