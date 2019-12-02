شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة تشارك في «الدولي للاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مجموعة شركات مصر القابضة للتأمين في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT.

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وحرصت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية على المشاركة في هذا الحدث الهام لتأكيد أهمية التطور التكنولوجى في كافة المجالات بما في ذلك التأمين وإدارة الأصول العقارية وتعزيز مساهمتها في رفع الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية التأمين على الممتلكات وعلى الحياة.

وتؤمن مصر القابضة وشركاتها التابعة بأهمية التطور التكنولوجى لتسهيل الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وتحقيق أفضل النتائج للشركات.

وتتبع شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة مجموعة ركائز للنمو والتحول إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة منها الاهتمام بالقوى البشرية التي تمتلكها شركات المجموعة، والتى تعد ثروة يجب استغلالها بالصورة المثلى مع العمل على ضخ دماء جديدة من الشباب والكوادر المتميزة بالسوق، مع تحقيق طفرة في أداء شركات المجموعة من خلال التطوير المؤسسى والتكنولوجى لهذه الشركات، بجانب تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وأفضل ممارسات الأعمال.