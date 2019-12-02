شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال إعادة تأهيل مزلقان ترام الوزارة في أولى جولاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، في أولى جولاته الميدانية، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مزلقان محطة ترام الوزارة بشارع أبي قير، حيث تتم إعادة التأهيل على مرحلتين في الاتجاهين، تم إنهاء أعمال تغيير القضبان اليومين الماضيين، وجارٍ إعادة تطوير ورفع كفاءة أعمال الرصف به، يأتي هذا نظرًا لعدم القيام بأعمال تطوير للمزلقان منذ عدة سنوات مما يتسبب في حدوث خطورة على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ على مسؤولي هيئة النقل العام ومديرية الطرق، على ضرورة أن تتم الأعمال بالكفاءة والسرعة المطلوبة، حفاظًا على أرواح المواطنين، مشددًا على تحديد الأوقات التي تتم بها الأعمال في العطلة الأسبوعية في غير أوقات عمل الترام لعدم التأثير على خطوط السير ومواعيدها، خاصة خلال أوقات الذروة، فضلا عن عدم التأثير على السيولة المرورية بالمنطقة .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد القاضي، مدير إدارة مرور الإسكندرية، والمهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام، والمهندسة أمل محمد، مدير مديرية الطرق بالثغر، وجميع المسئولين من الجهات المعنية.