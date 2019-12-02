شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ،والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 15 21

طنطا 13 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 16 22

بلطيم 15 21

مطروح 13 21

السلوم 12 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

الزقازيق 15 23

الاسماعيلية 13 23

السويس 13 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 13 21

نويبع 19 22

طابا 15 20

كاترين 07 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 22

بنى سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 13 26

أسوان 14 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 20 26

ابو رماد 22 25

حلايب 23 24

رأس حدربة 21 25

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 28

الرياض 15 27

المنامة 21 27

أبوظبى 19 26

الدوحة 21 27

الكويت 14 26

دمشق 05 20

بيروت 16 20

عمان 07 16

القدس 08 16

غزة 14 22

بغداد 11 20

مسقط 20 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 15 26

تونس 13 22

الجزائر 11 17

الرباط 09 15

نواكشوط 18 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 - 07

اسطنبول 06 12

اسلام اباد 07 21

نيودلهى 09 23

جاكرتا 25 33

بكين 05 - 03

كوالالمبور 22 32

طوكيو 09 16

أثينا 08 14

روما 02 17

باريس 00 07

مدريد 02 12

برلين 01 - 04

لندن 01 06

مونتريال 08 - 02 -

موسكو 04 - 02 -

نيويورك 01 03

واشنطن 02 08