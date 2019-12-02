شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 2/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ،والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لهُطول زخات متفرقة من الأمطار مع ساعات الفجر والصباح الباكر في أجزاء مختلفة من البلاد، مع تشكل الضباب فجراً وصباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، تضعف فرص الأمطار تدريجياً أثناء النهار، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة في المرتفعات الجبلية.

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وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة ورطبة في مختلف المناطق، ويُحتمل تشكل الضباب فوق أجزاء الطريق الصحراوي، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مواتية لهطول زخات محلية في ساعات الصباح في مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء باردة بشكل لافت خصوصاً في القمم الجبلية والمناطق السهلية وصحراء النقب، الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.