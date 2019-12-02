شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء توضح حكم المنتحر وتطلق هاشتاج حملة التوعية ضد المرض النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل سيطرت على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى حول حكم المنتحر فى الشريعة الاسلامية، وما بين مكفر وغير ذلك للمنتحر، حسمت دار الإفتاء المصرية الأمر، بالإضافة إلى إطلاقها هاشتاج عبر صفحاتها تحت عنوان #حملة_التوعيه_ضد_المرض_النفسي، #المرض_النفسي_اشد_من_العضوي.

ما حكم المنتحر؟ وهل هو كافر؟ وهل يكفَّن ويصلَّى عليه ويُدفَن في مقابر المسلمين؟ سؤال أجابت عنه أمانة الفتوى بدار الإفتاء وجاء الرد الشرعى كالآتى:

Advertisements

الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

فالمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 441): [(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه].