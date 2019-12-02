شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة المجر يزور دير الشايب بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس المجري يانوش أدير، دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر ، وكان في استقباله اسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس وعدد من رهبانه. تجول الرئيس المجري في كنائس الدير ومعالمه، وتعرف من نيافة الأنبا سلوانس على تاريخه ولا سيما الكنيسة الأثرية التي أنشئت في القرن الرابع الميلادي. رافق السيد يانوش أدير خلال الزيارة، السيدة قرينته وابنته وسفير المجر بالقاهرة، كما رافقه الأنبا إرميا الأسقف العام.

وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، استقبل مساء اليوم الجمعة، "يانوش آدير" رئيس جمهورية المجر وزوجته ووفد من دولة المجر، لقضاء جولات سياحية خلال الساعات المقبلة ، عقب انتهاء زيارتة الرسمية لمصر التى التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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