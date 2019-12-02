شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 29 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل عدد 6 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1750 طن بودرة جبس و9975 طن يوريا و3300 طن كسب صويا و750 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7400 طن خرده و1641 طن حديد و 6300 طن كسب و9000 طن قمح و17700 طن ذرة .‎

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 405 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 467 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 149167 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33903 طنا .

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وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2648 طن قمح ، في حين غادر عدد 589 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 147305 من البضائع العامة منها عدد 127 سيارة نقل محملة بـ 6111 طن قمح .