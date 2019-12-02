شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 20 ميجا بايت متوسط سرعة الإنترنت بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القمر الصناعى طيبة 1 سيساعد فى تقديم خدمة الانترنت فى المناطق النائية والدولة الإفريقية.

وذكر "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن طيبة 1 خطوة مهمة فى خدمة الاتصالات والإنترنت، وتوصيل خدمة الانترنت للمناطق النائية، كما يمكن بيع خدمات الانترنت للدولة الإفريقية.

وأوضح أن متوسط سرعة الانترنت ارتفع فى مصر 3 أضعاف من 5.7 ميجابايت/ ثانية فى يونيو 2018 إلى 18 ميجابايت/ ثانية فى نوفمبر 2019، مضيفًا أنه من المتوقع أن نصل بنهاية العام الجاري إلى متوسط سرعة 20 ميجابايت/ ثانية.