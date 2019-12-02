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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو قلب السوشيال ميديا.. طفل يطلق وابلا من الأعيرة النارية فى الهواء بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمسلسل استهتار بعض الآباء في تعاملهم مع أبناءهم من الأطفال، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكذلك "تويتر"، فيديو لشخص يسلم طفل موجوده بجواره فى سيارته، سلاحا، ليطلق الطفل بعض الأعيرة النارية فى الهواء.
الفيديو أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأخذوا يعيدون نشره بشكل موسع، سعيا لمعرفة هذا الشخص، ومحاسبته على هذا التصرف.
تقارير أردنية أكدت أن المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، قال، إنه بالفعل تم إلقاء القبض على هذا الشخص، والذى اعترف بتسليم الطفل سلاحا ناريا وسمح له بإطلاق اعيرة نارية في الهواء، أثناء وجوده على ظهر السيارة، منطقة مرج الحمام فى العاصمة الأردنية عمان، وتم ضبط السلاح النارى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الأب.
جانب من الفيديو
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الطريقة التى تعامل بها هذا الشخص مع الطفل الصغير، وتسليم السلاح له، معرضا حياته وحياة المارة الآخرين للخطر، في حالة ما أن فقد هذا الطفل السيطرة على السلاح.
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