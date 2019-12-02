شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس دولة المجر يغادر محافظة الأقصر بعد زيارة سياحية لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، جولته السياحية في محافظة الأقصر، والتي استمرت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في وداع الرئيس المجري، لدى مغادرته مطار الأقصر الدولي، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من قيادات المحافظة.

وشملت جولة الرئيس المجري السياحية في مدينة الأقصر، زيارة عدد من المعابد والمقابر الفرعونية في البرين الشرقي والغربي للأقصر أبرزها معبد الكرنك ومعبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات وتمثالي ممنون الشهيرين، حيث عبر الرئيس المجري، خلال جولته السياحية، عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة.

كما زار الرئيس المجري، دير القديس الأنبا باخوميوس "دير الشايب" بالأقصر، واستمع من أسقف ورئيس الدير الأنبا سلوانس لشرح عن تاريخ الدير والكنيسة الأثرية بداخله والتي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي.

كما حرصت كل من زوجة وابنة الرئيس المجري، على القيام بجولة سياحية في شارع السوق السياحي بمدينة الأقصر، وشراء بعض الهدايا التذكارية والعاديات السياحية التي تذكرهم بزيارة المدينة الفرعونية الساحرة.





















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