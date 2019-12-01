شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يعلن عن 7 قوافل علاجية مجانية بالقرى والمراكز خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تنفيذ 7 قوافل طبية وعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الجاري، في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

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وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية «إصلاح الغيط الكبير» مركز جمصة يومي 2 و3، وقرية «الدرافيل»مركز بلقاس يومي 6 و7 وقرية «ميت لوزة» مركز المنصورة يومي 9 و10، وقرية «اليوسيفية» مركز بني عبيد يومي 16 و17 وقرية «الشيخ حمام» يومي 20و21، وقرية «53 أبوماضي» مركز بلقاس يومي 23و24، وقرية «ميت اشنا» مركز أجا يومي 30و31.

وأضاف أن الهدف من تنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية هو توسيع قاعدة انتشارها وتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة بشكل دوري.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل العلاجية المجانية مستمرة شهريا لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان.