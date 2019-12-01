شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الثقافة مع رؤساء الهيئات والقطاعات لمتابعة «أجندة 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأحد، مع رؤساء الهيئات والقطاعات لمناقشة خطة عمل الوزارة وأجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة وتفعيل بعض المشروعات الثقافية المرتقب افتتاحها، حيث وجهت بضرورة تطوير المحتوى الثقافى والفنى من خلال التواصل المباشر مع الشارع، وشددت على وصول الخدمة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية .

كما تناولت خطة الوزارة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وعام مصر- روسيا 2020، واستعرضت الاستعدادات للدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى جانب الترتيبات النهائية لمؤتمر أدباء الاقاليم المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الجارى بمدينة بورسعيد، والتى يتم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية وذلك بعد لقائها مع الفنان عز الدين نجيب رئيس المؤتمر وحازم حسين أمين عام المؤتمر.

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واطلعت وزير الثقافة على فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية والمقرر اقامته خلال نهايات الشهر الجارى بمسرح البالون ويستمر على مدار 15 يومًا.

كما تابعت الترتيبات الخاصة بافتتاح الملتقى الأول لمهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والذى يبدأ مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، والملتقى الثانى للمبدعات العربيات والمقام في الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجارى واستعدادات سمبوزيوم أسوان الثانى للنحت ومهرجان التحطيب وانطلاق أول مهرجان دولى لمسرح العرائس الذي يجرى تحديد موعد اقامته حاليا، كما ناقشت الاستعدادات الخاصة بيوم المترجم والاحتفال بمائة عام على انشاء المسرح القومى.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتور محمود صلاح الدين، مدير فرقة رضا.