شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرماوي» سكرتيرًا عامًا للدقهلية و«الغندور» سكرتيرًا مساعدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، قرارًا بتكليف سعد الفرماوي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الدقهلية، لمنصب السكرتير العام للمحافظة، خلفًا للدكتور أيمن مختار، السكرتير العام السابق، الذي تولى منصب المحافظ.

وكلّف وزير التنمية المحلية منال الغندور، رئيس مركز مدينة منيا القمح بالشرقية، بالعمل سكرتير مساعد لمحافظة الدقهلية خلفا لـ«الفرماوي».

يذكر أن سعد الفرماوي شغل العديد من المناصب داخل المحليات في الدقهلية، منها رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومركز ميت غمر، كما تولت منال الغندور من قبل رئاسة كلا من حي غرب المنصورة، والسنبلاوي ميت غمر.