شكرا لقرائتكم خبر عن «النمنم»: حركة المحافظين تدعو للتفاؤل.. ووعي الشباب حاليًا أكثر من أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن درجة الوعي والانتماء عند الشباب في الوقت الحالي أكثر من أي وقت، وبالتالي الفرص المتاحة لهم الآن أكثر من أي وقت، مضيفًا: «على أيامنا كانت ظلام كانت الفرص معدومة وكانت معدومة تقريبًا».

وأشاد «النمنم» خلال الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والذي تستعد وزارة الأوقاف لعقده، الأحد، بحركة المحافظين، قائلًا: «الحركة شهدت مشاركة الشباب، بنسبة كبيرة وأعتقد أنه شيء يدعو للتفاؤل والفخر ودلالة على أن مصر دولة شابة».

وأضاف: «الحرب التي تشن على مصر منذ عام 2013 إلى الآن لم أر مثلها، من خلال إعلام معادي لمصر»، مشيرًا إلى أنه «لست مع حالة القلق، التي تصدر من خلال الإعلام المعادي لمصر، وأظن أن مصر بعد كل هذه الحرب، التي تشن ضده من كافة الجوانب قادر على الإنجازات التي تحققت منذ عام 2013 شيء مطمئن ويدعو للفخر».