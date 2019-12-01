شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصرية للمطارات»: عطل فني سبب تأخر طائرة الكويت.. والرحلة تنطلق 10 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أسباب تأخر إقلاع الطائرة المتجهة من مطار برج العرب إلى الكويت والتي كان مقررًا لها الساعة 3.55 عصر اليوم، مشيرًا إلى أن سبب تأخر الرحلة عطل فني تم اكتشافه من قبل قائد الطائرة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية أنه تم تأجيل الرحلة حفاظا على سلامة الركاب.

ولفت إلى أنه تم استدعاء طائرة أخرى من شرم الشيخ، ومن المقرر أن تصل إلى مطار برج العرب الساعة 9.15 وستنطلق الرحلة في تمام العاشرة من مطار برج العرب إلى الكويت.

وأوضح أنه تم الاعتذار للركاب وإطلاعهم على الأسباب وتقديم وجبات لهم في السادسة مساء وسيتم توزيع وجبة ثانية لهم.