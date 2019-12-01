شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدير أمن القليوبية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأحد، حركة تنقلات بين قيادات الوزارة ومساعديه بالقطاعات وشملت الحركة تعيين اللواء جمال الرشيدي، مديرًا لأمن القليوبية.

تولى اللواء جمال الرشيدي إدارة قطاع السجون، بالإضافة إلى عمله بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة قبل توليه منصب مدير أمن البحيرة.

وتولى العديد من المناصب القيادية بمحافظة البحيرة أبرزها مأمورًا لمركز الرحمانية في عام 2010، ونائبًا لمدير أمن البحيرة في عام 2017، حتى صدور قرار اللواء محمد توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديرًا لأمن القليوبية.