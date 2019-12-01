شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الدولة تعاملت مع الجماعات الإرهابية بالقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدراج تنظيم بيت المقدس كتنظيم إرهابي خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أنه رغم مواجهة الدولة للتنظيم منذ 2013 ولكن اتخذت كل الإجراءات القانونية في حق من يتم ضبطه من إرهابين ومضبوطات لإنفاذ القانون، وتكريسا لروح القانون والعدالة.

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وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية، أن مصر اتخذت قرارات رصينة واتبعت المسار المنضبط في التعامل مع التنظيمات الإرهابية ووضعت ملف تلك الجماعات أمام العدالة والمؤسسة القضائية.

وأكد أن العمليات الإرهابية الأخيرة في لاهاي بهولند وجسر لندن ببريطانيا وإريزونا بأمريكا، موجة إرهابية انتقامية يشنها تنظيم داعش بعد قتل قائد التنظيم.

وأشار إلى أن التنظيم منذ هزيمته في الرقة والموصل، يعلن عن رغبته في الانتقام، وقد تمكن التنظيم من زرع خلايا نائمة في بعض العواصم الغربية يستغلها للعودة للمشهد مجددا.