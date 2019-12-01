شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة المفاجئة لمحافظ الغربية الجديد لمدينة السنطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأحد، جولة مفاجأة لمركز ومدينة السنطة تفقد فيها عدد من المنشآت الخدمية.

وتفقد المحافظ خلال جولته الإنشاءات الجارية حالياً المركز التكنولوجي بديوان عام رئاسة مركز ومدينة السنطة، ثم تفقد مستشفى السنطة العام وكذلك الإنشاءات الجارية بها وشدد على حسن تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمرضي بأفضل صورة ممكنة وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى وتحسين مستوى النظافة العامة بها وحسن معاملة المرضي.

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كما تفقد عدد من الأقسام المختلفة داخل المستشفى وألتقى المحافظ بالمرضى مؤكداً على أن القطاع الصحي له أولوية كبيرة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى حرصه الشديد على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد المحافظ نادي السنطة الرياضي ووجه بالاهتمام بالأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والطلائع والاهتمام بالمواهب وتنمية مهاراتهم في مختلف الألعاب الرياضية.

كما قام المحافظ بتفقد بعض شوارع مدينة السنطة سيراً على الأقدام للاطمئنان على مستوى النظافة العامة بها وإزالة القمامة والمخالفات أولاً بأول وإزالة الإشغالات المخالفة والتي تعيق حركة السير بالشوارع.

ورصد المحافظ بعض الإشغالات بالطرق الداخلية وتجمعات القمامة في بعض الأماكن ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه.