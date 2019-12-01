شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار سبب انخفاض أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى خفض أسعار الكثير من السلع، مشيراً إلى أنه على رأس تلك العوامل هو ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية الحدث، أن العامل الأخر هو انخفاض بعض السلع عالمياً، وتدخل الدولة متمثلة فى وزارة التموين بزيادة السلع المطروحة فى الأسواق.
لافتا إلى أنه كلما كان العرض والطلب به وفرة السوق يكون أكثر انضباطاً، يأتى ذلك جنباً إلى جنب مع منافذ أمان ومنافذ القوات المسلحة، كما أن هناك تناغما وتنسيقا بين أجهزة الدولة، قائلا:"العنصر الرابع قدرة الدولة ممثلة فى الأجهزة الرقابية عى فرض السيطرة في الأسواق".
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