شكرا لقرائتكم خبر عن "طفل البهجة".. زين يحارب الشيخوخة المبكرة بخفة دمه وضحكته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفة دمه وضحكته البريئة تدخله قلبك دون استئذان، برغم ملامحه التى تختلف عن باقي الأطفال فى مثل عمره لكنها فى صالحه دائما وجذبت الكثيرون إليه وجعلته طفلا نادرا مثل مرضه النادر ايضا، فلم يكن اختلافه فى شكله فقط ولكن ذكائه ايضا يفوق الأكبر منه عمرا، فتتلخص صفاته واسمه فى ثلاث حروف فقط"زين".

زين هيثم لم يكمل عامه الثالث، ولكنه دخل قلوب الكثيرون منذ الظهور الأول له، فهو واحد من المصابين بمرض الشيخوخة المبكرة والتي تسمى البروجيريا وهى عبارة عن اضطراب وراثى نادرا يصاب به الأطفال و أعراضه تشبه أعراض الشيخوخة ولكن فى سن مبكرا جدا.

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"انا فخورة انى أم زين لأنه وسيم وذكي وكل الناس بتحبه" هو ما قالته دينا عجمي والدة الطفل زين لـ الخليج 365 ،حيث قالت،"زين كان طفل طبيعى جدا حتى ظهرت عليه اعراض مختلفة على ملامحه من بداية الشهر السادس حتى العام الأول منها سقوط الشعر وبروز عروق الرأس والوجه، لم نكتشف المرض فى الاول ولكن صديقتى قالت لى انه قد يكون مصاب بمرض الشيخوخة المبكرة ومن هنا بدأت ابحث على مواقع الانترنت لافهم طبيعة المرض.

وتابعت: اكتشفت ان احدى السيدات فى المواقع الأجنبية لديها طفلين مصابين بنفس المرض فتواصلت معها ونصحتنى بالتواصل مع إحدى المراكز الطبية فى أمريكا، وبالفعل تواصلت معهم وأرسلوا لى دعوة للذهاب لأمريكا لإجراء الفحوصات وتناول إحدى الأدوية التى تعمل على تأخير الاصابة بمشاكل القلب والشرايين وتطيل فى عمر الطفل وتحميه من الوفاة فى سن صغير.

واضافت:" زين طفل ذكى جدا وموهوب وانا حسه انه معجزة من عند ربنا وهدية لازم أحافظ عليها ، واتمنى ان يكون فيه وعى بالمرض وخصوصا بين الأطفال ليتقبلوا زين ويتعاملون معه دون خوف".

وانهت حديثها: "عاوزة اقول لزين انى بحبه وهفضل معاه للأخر، ومفيش حاجة اسمها ان مرض البروجيريا بيموت الاطفال بعد سن الـ 13 لان الأعمار بايد ربنا، وزين معجزة من عند ربنا لكل الناس ، وهيكبر وهيبقى شخص مميز ونادر وموهوب".