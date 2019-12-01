الانبا اكليمندس يعين شمامسة سودانيين لكنائس شرق مدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر صباح اليوم قداس الأحد الثالث من شهر هاتور، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بشرق مدينة نصر وخلاله قام برسامة 22 شماس في رتبة إبصالتس، من أبناء السودانيين المقيمين بمدينة نصر ، شارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة.

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