شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: دورات لتدريب الأئمة على "السوشيال ميديا" شرط للترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن عدد متابعى صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بلغ مليون و650 ألف متابع، لافتا أيضا إلى أن عدد الزائرين للموقع الإلكترونى للوزارة تجاوز 22 مليون فرد، 40% منهم من خارج مصر.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعقد مؤتمرات شبابية شهرية، مشيرا إلى أنه تم عقد 1000 ندوة مختلفة فى آخر 5 شهور، بالإضافة إلى القوافل التعليمية بمختلف المحافظات، حيث تضم القافلة الواحدة 1000 طالب، قائلا "ولأول مرة يتم هذا التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة المعنية بنشر الثقافة".

كما كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تدشين مركز خاص للحاسبات لعقد دورات مُتخصصة فى السوشيال ميديا للأئمة، قائلا "واجتياز هذا التدريب شرط لأى ترقية فى الوزارة حتى يتبوأ أى عمل قيادى".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام، المُنعقدة اليوم بمجلة المصور، والذى تعد وزارة الأوقاف لعقده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويديرها الكاتب الصحفى كرم جبر، تناقش الجلسة دور النخبة والمثقفين فى توعية الشباب بقضايا الشأن العام، ودور الشباب فى مناقشة قضايا الوطن وتأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام ورؤية الشباب لقضايا الشأن العام.

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ويشارك فيها مجموعة كبيرة من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ورؤساء وأعضاء اتحادات طلاب الجامعات ورؤساء الأحزاب وشباب الوزارات، بجانب نخبة من كبار المفكرين والكتاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ومن شباب تنسيقية السياسين والأحزاب المشاركين في الندوة، نور الشيخ، وطه أحمد، وأحمد عبد الصمد، ومصعب أمين، وعلاء مصطفى.