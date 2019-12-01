شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مبادرة 100 مليون صحة : قريبا الإعلان عن مصر خالية من "فيروس سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ريهام غلاب مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، ومستشار وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرعاية الصحية، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مصر خالية من "فيروس سى"، مشددة على ضرورة وعى المواطنين بأهمية الرعاية الصحية.

وقالت غلاب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن مبادرة الحد من انتشار العدوى تقدم التوعية لصالونات التجميل والأندية الصحية.

وأشارت مدير مبادرة 100 مليون صحة ، إلى أن يوجد العديد من المبادرات الصحية، ومبادرات توعية المرأة، ومبادرة تنظيم الأسرة تحت إشراف أطباء وزارة الصحة، مضيفة :"هذه المبادرات تصل لكل المواطنين".