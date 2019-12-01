شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الداخلية.. نائل ثروت في مواجهة الجريمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت وزارة الداخلية على الاستعانة باللواء نائل ثروت لقطاع الأمن الإجتماعي لمكافحة الجريمة الاجتماعية، لما يتمتع به من خبرات طويلة.

وعمل "ثروت" في الأمن العام لسنوات طويلة، وشغل منصب مأمور قسم المعادي بالقاهرة، ثم رئيس قطاع بالقاهرة، وتم تصعيده للأندية والفنادق، حيث حقق بها طفرة كبيرة، قبل أن يتم تصعيده مساعداً للوزير للأمن الإجتماعي.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

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وجاء بالحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز يسى مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعي، واللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مدير أمن أسوان، فضلاً عن تعيين اللواء السيد صابر عبدالغنى خيرالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى.

وشملت الحركة تعيين اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء سامى عبدالرازق غنيم هيسه مدير أمن الإسكندرية، واللواء عماد أحمد محمود أحمد مدير أمن مطروح، واللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعى مساعد الوزير لقطاع السجون.