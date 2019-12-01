شكرا لقرائتكم خبر عن الرقص على الكراسى المتحركة يشعل الحب بين الثنائي الثاني عالميا "فنسنت وأيفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت موهبة الرقص على الكراسي المتحركة بين فنسنت كوو وأيفي هوانج وأطلقت شعلة الحب بينهما فور البدء في التدرب على رقصات مشتركة، وباتا من أبرز الأزواج في هذه الرياضة حول العالم. وفق ماتم نشره بموقع عين.

يحتل الثنائي اللذان تزوجا حديثاً المرتبة الـ2 عالمياً في تصنيف الأزواج في الرقص على الكرسي المتحرك، وهما موجودان حالياً في ألمانيا للمنافسة في بطولة العالم لهذه الرياضة.

وقال "كوو" خلال التدريب على حركات في الرقص اللاتيني مع زوجته في مدينة تايبيه الجديدة: "لطالما كنت مهتما بالرياضة على أنواعها رغم عجزي عن ممارستها بسبب الإعاقة".

وقالت هوانج: "استطعنا من خلال الرقص التعرف إلى أصدقاء جيدين كثيرين. وبعد كل عرض نلتقي ونحتفل ونكون سعداء للغاية"، ويستطيع هوانج وكوو المشي على عكازين لكنهما يستعينان بالكرسي المتحرك للرقص وأشارت إلى أن حس الفكاهة لدى كوو هو الذي لفت إليه انتباهها، قائلة: "كان شخصا مرحا على الدوام عندما كنت أكلّمه".

وأوضحت "هوانج": "بالنسبة لنا كمصابين بشلل الأطفال، يمكن أن يتدهور وضعنا الجسدي بسرعة كبيرة، نأمل في أن نحافظ على مرتبة مهمة خلال الفترة التي يبقى في مقدورنا أن نرقص فيها".

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أما "كوو" فقال: "انطباعي الأول عن أيفي أنها كانت ظريفة جدا لأنها تمشي مثل البطريق"، في توصيف أثار نوبة ضحك لدى الزوجين.

وتدرّب الزوجان لأشهر قبل المشاركة في المسابقة التي تستضيفها بون، حيث يتواجهان مع 230 راقصا من 26 بلدا.

ويتنافس كوو وهوانج في فئة الثنائي فيما يشارك كوو في فئة "كومبي" أيضاً مع ليديا تشانج الراقصة غير المقعدة ومدربة الفريق.

يذكر أنه انطلق الرقص على الكراسي المتحركة في السويد كرياضة للترفيه وإعادة التأهيل سنة 1968، واستضاف هذا البلد الاسكندينافي أول مسابقة دولية في هذه الرياضة بعد 9 سنوات فيما كانت أول بطولة عالمية في الرقص على الكرسي المتحرك فقد أجريت في اليابان سنة 1998، فيما استضافت تايوان أول بطولة آسيوية في هذه الرياضة العام 2016.

ويلتقي حوالي 50 راقصاً على الكرسي المتحرك من أنحاء تايوان كافة بصورة منتظمة للتدريب والتواصل، بمن فيهم كوو وهوانج البالغان 48 عاما.