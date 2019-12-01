شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق يوضح طبيعة سد النهضة الخراساني ومناقشات مصر مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد نصر علام، إن الجلسة القادمة لاجتماع مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي ستشهد مناقشات بين الجانبين المصري والإثيوبي، موضحاً أن القضية تحل على 4 اجتماعات متتابعة تستمر المناقشات جول وجهات النظر فى إيجاد حل.

وأضاف محمد نصر علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية الحدث، أن الجلسة القادمة ستكون حول الاقتراحات المقدمة من مصر، وبعض الاعتراضات التى تشير إليها إثيوبيا مثل السيادة والتخزين وخلافه.

Advertisements

وتابع وزير الري الأسبق، أن المناقشات ستدور حول السياسة المصرية المقترحة حول التخزين والتشغيل، قائلا: "السدود الخراسانية مختلفة عن السدود الرخامية، وملء الخراسانية يتم على مراحل، لأن الخراسان ممكن يتعمل جزء وجزء".

وأكمل وزير الري الأسبق، أن هناك عدة مراحل إنشائية، وكل مرحلة لها مخزون معين، كما أن مصر وإثيوبيا متفقتان على الملء فى عدة مراحل، وما يتم تخزينه على عام أو عامين حسب الوارد من النهر، قائلا: "والوارد من النهر من الممكن أن يكون أقل، وممكن أن يكون أكثر، ونتمنى التوفيق للمفاوض المصري والوصول إلى حل لتلك الأزمة".