شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن "يعض" أصابع زوجته أثناء مؤتمر لحملته الانتخابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقطة طريفة، قام بها جون بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكى، جو بايدن و المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال إحدى جولات حملته الانتخابية.

خلال المؤتمر ، كانت جيل بايدن، زوجة المرشح، وأيضا السياسية المعروفة والعضوة فى الحزب الديمقراطي، أثناء كلمتها، أخذت تلوح بيدها، حيث اقتربت يدها للغاية من وجه زوجها أثناء الكلمة، ليقوم جو بـ "عض" أصابع زوجته على طريق الممازحة.

جيل بايدن، كانت مستغرقة في الحديث للجمهور أو لوسائل الإعلام بعفوية وتلقائية، وكذلك بحماس شديد، حتى فاجئها زوجها بهذه الدعابة الصغيرة، لتتناقلها وسائل الإعلام، وأيضا لينتشر فيديو "العض" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، و"فيس بوك".

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لقطة مقربة

وما أن فعل بايدن ذلك، حتى ضحك الحاضرين، واستمر هو مبتسما لفترة طويلة، بينما عادت زوجته للحديث، وأيضا للتلويح مرة أخرى بيدها.

يذكر أن المؤتمر كان جزءا من زيارة بايدن لولاية أيوا لمحاولة حشد تأييد الناخبين بشكل شخصى فى ولاية مهمة تراجعت فيها شعبيته فى استطلاعات الرأي.