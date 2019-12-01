شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعى طيبة 1 يغطى مناطق يصعب وصول الإنترنت إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى طيبة 1 سيغطى جميع مناطق مصر بالإنترنت، مضيفا أن الأماكن البعيدة التى يصعب توصيل الإنترنت إليها سيصل لها بدون كابلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم المذاع على قناة "on e"، تقديم الإعلامية خلود زهران أن طيبة 1 سيغطى عدد من الدول العربية فى شمال القارة الإفريقية، وعدد من الدول الإفريقية فى الجوار، بالإنترنت.

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ونجحت مصر فى إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، حيث تم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية.