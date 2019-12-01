شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص دهسا فى حفل موسيقى بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان للشرطة البرازيلية، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم دهسا اليوم الأحد ، عندما اقتحم مشتبه بهما تطاردهما الشرطة وهما يركبان دراجة نارية حفلا موسيقيا يحضره خمسة آلاف شخص.
وطارد رجال الشرطة الرجلين عندما أطلقا النار عليهم في ضاحية باريسوبوليس الفقيرة في ساو باولو.
وقالت الشرطة إن دخول المشتبه بهما الحفل تسبب في تدافع أصيب نتيجته 7 أشخاص أيضا ونقلوا إلى المستشفى.
وقال البيان إن الشرطة كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية. وليس واضحا إن كانت الشرطة ألقت القبض عليهما.
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