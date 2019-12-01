شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز.. مقتل 14 فى هجوم على كنيسة بشرق بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى ومسؤول محلى لرويترز، إن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا فى هجوم على كنيسة بشرق بوركينا فاسو، خلال قداس اليوم الأحد، ولم يتضح هوية المسلحين بعد.

وأثار تمرد الإسلاميين فى بوركينا فاسو هذا العام، التوتر العرقى والدينى، لا سيما فى المناطق الشمالية المحاذية لمالى المضطربة.

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