الأرصاد: احتمالات سقوط أمطار على السواحل الشمالية.. ولم نصل لفصل الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صادق القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس ستكون جيدة جدا هذه الأيام، حيث تميل الى البرودة ليلا، بينما تكون مائلة للحرارة نهارا، مضيفًا: "إحنا لسه فى فصل الخريف ولم ننتقل بعد لفصل الشتاء".
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هناك أمطارا خفيفة جدا سقطت اليوم على بعض المناطق فى القاهرة، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، وليست الخفيفة لتجنب أى تغييرات مناخية مفاجئة.
وأوضح أن هناك تغييرات مناخية تؤثر على العالم أجمع، مضيفا أن هناك احتمالات سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وسيناء.
وأشار إلى أن هناك شتاء مناخيا يبدأ فى أول 15 يوما من شهر ديسمبر، بينما الشتاء الذى يكون فيه البرد قارسا يبدأ من 23 ديسمبر.
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