شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة.. "مرزوق" الجنرال المنضبط مديرا لأمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء بحركة تنقلات وزارة الداخلية تعيين اللواء طارق مرزوق مديراً لأمن الجيزة، والمعروف عنه الجدية والالتزام والانضباط في العمل.

وعمل "مرزوق" لسنوات طويلة في مجال الأمن العام، وتم تصعيده لمنصب حكمدار القاهرة بعد تصعيد اللواء هاني جرجس من منصب حكمدار القاهرة لمساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

ونظراً لكفاءة "مرزوق" تم تصعيده من منصب حكمدار لمدير أمن الجيزة خلفاً للواء محمد الشريف الذي تم تعيينه محافظ للإسكندرية.

وتنتظر مدير أمن الجيزة الجديد، العديد من الملفات الهامة، أبرزها التصدي للخارجين عن القانون بمناطق جنوب الجيزة، وملاحقة لصوص المناطق الراقية بأكتوبر والشيخ زايد، والإهتمام بملف المرور في الشارع الجيزاوي.

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وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وجاء بالحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز يسى مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعي، واللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى مدير أمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مدير أمن أسوان، فضلاً عن تعيين اللواء السيد صابر عبدالغنى خيرالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى.

وشملت الحركة تعيين اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء سامى عبدالرازق غنيم هيسه مدير أمن الإسكندرية، واللواء عماد أحمد محمود أحمد مدير أمن مطروح، واللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعى مساعد الوزير لقطاع السجون.