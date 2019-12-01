اللواء رمزي البسيوني حكمدارا للجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شملت حركة التنقلات التي أجراها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حكمدارا جديدا لمديرية أمن الجيزة. اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة السابق تم تصعيده ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان. وجاء في الحركة تصعيد اللواء رمزي البسيوني مدير قطاع 6 أكتوبر ليتولى منصب نائب مدير الأمن "حكمدار الجيزة". واعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مساء الأحد، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، وذلك في ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات الوزارة. وجاءت تفاصيل الحركة على النحو التالى: • لواء/ نائل ثروت عزيز يسى– مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعى. • لواء/ جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى– مديرًا لأمن القليوبية. • لواء/ طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد– مساعدًا للوزير مديرًا لأمن الجيزة. • لواء/ هشام فاروق طلب أبوزيد– مديرًا لأمن أسوان. • لواء/ السيد صابر عبدالغنى خيرالله– مساعدًا للوزير لقطاع الأمن المركزى. Advertisements • لواء/ رجب محمود أحمد عبدالعال– مديرًا لأمن السويس. • لواء/ شريف عبدالحميد إبراهيم غريب– مديرًا لأمن قنا. • لواء/ أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى– مساعدًا للوزير مديرًا لأمن القاهرة. • لواء/ سامى عبدالرازق غنيم هيسه– مديرًا لأمن الإسكندرية. • لواء/ عماد أحمد محمود أحمد– مديرًا لأمن مطروح. • لواء/ هشام جاد أحمد حسن البرادعى– مساعدًا للوزير لقطاع السجون اقرأ ايضا: حركة تنقلات الداخلية|"طاهر" للحراسات.. و"المنياوي" للكهرباء حركة تنقلات الداخلية| "العمدة" لشرطة السياحة.. والبرادعي "للسجون" اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة بالأسماء| وزير الداخلية يجري حركة تنقلات.. "الجندي" للقاهرة و"منصور" للأمن

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