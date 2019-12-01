حركة تنقلات الداخلية|"طبالة" للتفتيش.. و"المنياوي" للكهرباء ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران: اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة. وشملت الحركة تعيين اللواء تامر طبالة مساعد وزير لقطاع التفتيش؛ اللواء هشام طاهر مساعد وزير لقطاع الحراسات والتأمين؛ واللواء حاتم عمر مساعد وزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ و اللواء بهي زغلول مساعد وزير ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، و اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لشرطة السياحة. كما شملت الحركة تعيين اللواء محمود الحسيني مساعد وزير لقطاع الأفراد؛ و اللواء أحمد ماهر مدير لأمن سوهاج، واللواء احمد عبد الفتاح مساعد وزير ومدير لإدارة العامة لتصاريح العمل، واللواء حسين عبده مديرا لأمن المطار، و اللواء هشام العكبي مساعد الوزير للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء كريم المنياوي مساعدا وزير لشرطة الكهرباء؛ و اللواء محمود الصقير للأندية والفنادق؛ واللواء الطيب حامد مديرا لأمن الموانئ،. اقرأ ايضا: Advertisements حركة تنقلات الداخلية|"طاهر" للحراسات.. و"المنياوي" للكهرباء حركة تنقلات الداخلية| "العمدة" لشرطة السياحة.. والبرادعي "للسجون" اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة بالأسماء| وزير الداخلية يجري حركة تنقلات.. "الجندي" للقاهرة و"منصور" للأمن

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