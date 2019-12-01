حركة تنقلات الداخلية| "العمدة" لشرطة السياحة.. والبرادعي "للسجون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران: أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة على مستوى مدراء الأمن ومساعدي الوزير. وشملت الحركة تعيين اللوا تعيين اللواء رضا العمدة مساعداً لوزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، واللواء محمد جاد نائب مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء هشام البرادعي مساعد الوزير لقطاع السجون.

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