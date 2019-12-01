محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة شملت تعيين اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة.

اللواء طارق مرزوق كان يشتغل منصب حكمدار مديرية أمن القاهرة خلفا للواء هانى جرجس الذى تم تصعيده مديرا للشرطة المتخصصة خلال حركة التنقلات الأخيرة.

يُشار إلى أن اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة السابق تولى منصب محافظ الإسكندرية -خلال حركة المحافظين الأخيرة- وباشر اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، مهام المنصب خلال الأيام الماضية.

وشملت الحركة تعيين اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة، واللواء محمد منصور، مديرًا للأمن، واللواء رجب عبدالعال، لأمن السويس، واللواء علاء عزمي لأمن المنيا.

وعيّن وزير الداخلية اللواء عماد كدواني مديرًا لأمن مطروح، واللواء سامي غنيم، لأمن الإسكندرية، واللواء عماد صيام، مساعد وزير للأمانة العامة.وشملت الحركة تعيين اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة، واللواء محمد منصور، مديرًا للأمن، واللواء رجب عبدالعال، لأمن السويس، واللواء علاء عزمي لأمن المنيا.

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وعيّن وزير الداخلية اللواء عماد كدواني مديرًا لأمن مطروح، واللواء سامي غنيم، لأمن الإسكندرية، واللواء عماد صيام، مساعد وزير للأمانة العامة.

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