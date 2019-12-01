بالأسماء| وزير الداخلية يجري حركة تنقلات.. "الجندي" للقاهرة و"منصور" للأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة على مستوى مدراء الأمن.
وشملت الحركة تعيين اللواء أشرف الجندي مدير لأمن القاهرة، واللواء محمد منصور، مديرًا للأمن، واللواء رجب عبدالعال، لأمن السويس، واللواء طارق مرزوق لأمن الجيزة، واللواء علاء عزمي لأمن المنيا.
وعيّن وزير الداخلية اللواء عماد كدواني مديرًا لأمن مطروح، واللواء سامي غنيم، لأمن الإسكندرية، واللواء عماد صيام، مساعد وزير للأمانة العامة، واللواء سيد صابر، للأمن المركزي، واللواء خالد فوزي، للرعاية الاجتماعية، واللواء نائل ثروت للأمن الاجتماعي.
كما ضمت الحركة تعيين اللواء أحمد فاروق حكمدارًا للقاهرة، واللواء نبيل عبدالعظيم لشؤون الضباط، واللواء مصطفى السيد للشؤون القانونية.
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