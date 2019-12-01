محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات "CAIRO ICT" صباح اليوم الأحد. وقال الرئيس السيسي، إن فرص الرقمنة في مصر واعدة، مؤكدًا: "إحنا في مصر فرص الرقمنة والعمل في هذا المجال عظيمة جدًا، وإحنا مصرين على إننا نتحرك فيها باندفاع شديد جدًا؛ لأنه الحاضر والمستقبل اللي بنتمنى نمشي فيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو افتتاح الرئيس السيسي معرض ومؤتمر "CAIRO ICT" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.