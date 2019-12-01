ننشر التأشيرت الخاضعة لبوابة العمرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بالتزامن مع انطلاق رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة، وإنشاء بوابة العمرة المصرية، أدرجت غرفة السياحة، تأشيرات "العمرة - السياحة - المهرجانات - الفعاليات - الضيافة" تحت مظلة البوابة، على أن يتم إصدار باركود تنظيمي لهذه الرحلات من خلال البوابة.

وأكدت الغرفة، عدم السماح لأي شخص بالسفر إلا من خلال الباركود، بالحصول عليه من أي شركة سياحة، كما جاءت تأشيرات المادة 12 من القانون السعودي "المجاملة" باستصدار باركود السفر الخاص بها من خلال وزارة السياحة أو بمكاتب وزارة السياحة المتواجدة بالمنافذ (الجوية ـ البحرية ـ البرية).

وأوضحت الغرفة، أن المصريين الحاصلين على جنسية مزدوجة والذين يحصلون على التأشيرة ببيانات جواز السفر غير المصري، فلا تدخل تلك التأشيرة ضمن بوابة العمرة ولا يحصل المواطن المسافر على الباركود، أما في حال حصولهم على التأشيرة بالجواز المصري فيتم تطبيق الباركود الخاص ببوابة العمرة، وحول المسافرين الترانزيت الحاصلين على تأشيرة عمرة من دول أخرى، فإن تلك التأشيرات تكون خارج نطاق عمل بوابة العمرة المصرية.

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وتعتبر البوابة الإلكترونية للعمرة، هي المنصة الشرعية الوحيدة المختصة بتنظيم رحلات عمرة، وأي تعامل خارجها يعتبر مخالف للضوابط والقواعد المعمول بها لتنظيم رحلات العمرة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من غرفة شركات السياحة للارتقاء بمنظومة العمرة بما يتواكب مع كافة المستجدات للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم للمعتمرين، وحمايتهم من برامج العمرة الوهمية التي يستغلها السماسرة والوسطاء للنصب عليهم، وفي ضوء المستجدات التي طرأت بشان تنظيم الرحلات المختلفة ومدى تأثيرها على المعتمرين المصريين والشركات العاملة في القطاع، والجهود التي تبذلها الغرفة لرعاية مصالح الشركات السياحية والحفاظ على مكتسباتها.

كما أن سفر المصريين للخارج سيكون من خلال القنوات المشروعة والجهات المسموح بها وفقًا لرؤية الدولة والقانون الذي أتاح تنظيم الرحلات من خلالها، على أن يتم من خلال شركات السياحة حجز فنادق وتذاكر الطيران للمتوجهين إلى السعودية لحضور مختلف الفعاليات السياحية والترفيهية التي تنظمها المملكة على مدار العام.