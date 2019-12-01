بالصور- أشرف رشاد يكرم فريق "مستقبل وطن" مواليد 2007

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كرّم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، فريق نادي مستقبل وطن مواليد 2007 لاعتلاء ترتيب دوري منطقة القاهرة، بالدور الأول.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، وأسر اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم المعنوي الكبير للغاية، والذي سيكون بالطبع دافعًا قويًا نحو بذل مزيد من الجهد والعرق.

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ووجه رشاد، خلال كلمته بالاحتفالية، الشكر لجميع اللاعبين الذين أظهروا صورة جيدة لنادي مستقبل وطن، وإرسال رسالة للجميع بأن هذا الفريق سيكون له شأن كبير في مسيرة الرياضة المصرية، وأن التحدي مهما بلغت شدته سيتم التغلب عليه مع الإصرار والتحدي والإيمان بالهدف.

وقال رشاد، إن النجاح رغم كونه أمرًا محمودًا إلا أنه ليس تحديًا ولا إنجازًا متكاملًا، إنما الإنجاز والتحدي الحقيقي هو الاستمرار في النجاح وتعزيز خطواته، مطالبًا الجميع بالحفاظ على المظهر المشرف الذي ظهروا به خلال الدور الأول، وتقديم مستوى متميز يبرز قيمة هذا الكيان.

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