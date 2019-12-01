التقط صورًا في البانوراما.. تفاصيل زيارة السفير الأمريكي للأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، صورًا من زيارة السفير الأمريكي جوناثان كوهين، إلى منطقة الأهرامات الأثرية.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الآثار، إن السفير الأمريكي أعرب عن انبهاره ببناء الأهرامات، واستمرت زيارته لأكثر من ساعتين، شملت جولة داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو وتمثال أبوالهول ومنطقة البانوراما التي حرص على التقاط الصور التذكارية فيها.

وأكدت المصادر أن السفير الأمريكي، سيزور العديد من المعالم الأثرية في القاهرة وبعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.