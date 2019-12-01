أخبار مصر | "لا بوكليت ولا بابل شيت".. التعليم تكشف طريقة امتحان الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لا بوكليت ولا بابل شيت".. التعليم تكشف طريقة امتحان الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي التى تجري ورقيا في يناير المقبل لن تكون بنظام البوكليت.

وأضاف رضا حجازي لـ"الخليج 365" أن الامتحان سيكون ورقة الاسئلة هي نفسها التي يتم فيها الإجابة، مشيرا الي أن ما تم تداوله عن "البابل شيت" غير صحيح وهذا نظام في الجامعات لا يتم تطبيقه في المدارس وأنه يكون بنظام الأرقام وهذا غير مطبق.

Advertisements

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 20202019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.